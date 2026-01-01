پخش زنده
نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا با اعلام تغییر فاز راهبردی این کشور به سمت جهاد تولید، کشاورزی و خودکفایی غذایی را بهترین پاسخ به تهدیدهای خارجی و جایگزینی مطمئن برای درآمدهای نفتی دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ رئیسجمهور ونزوئلا در بازدید از منطقه کشاورزی ماکارائو، دکترین جدید دفاعی این کشور را تشریح کرد. وی تأکید نمود که کاشت میلیونها درخت و توسعه مزارع، یک سپر دفاعی قدرتمند و پیامی به جهانیان است که نشان میدهد ونزوئلا به جای خشونت، خواهان صلح و سازندگی است.
مادورو با اشاره به آمار خودکفایی ۹۹ درصدی در تولید مواد غذایی، از برنامه دولت برای حرکت به سمت کشاورزی صد درصد ارگانیک خبر داد و تصریح کرد: محصولات ارگانیک ونزوئلا در آینده نزدیک به منبع اصلی ثروت ملی و ابزار ارزآوری تبدیل شده و بازارهای جهانی را تسخیر خواهند کرد.
در این بازدید، دستور فعالسازی کریدور تولیدی ماکارائو نیز صادر شد. نکته مهم این دستور، نظارت مستقیم ژنرال پادرینو لوپز وزیر دفاع بر این پروژه است که نشاندهنده نگاه امنیتی و استراتژیک کاراکاس به مقوله امنیت غذایی است.