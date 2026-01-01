پخش زنده
مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران، ادعای عدم بازگشت ۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را تکذیب کرد و گفت: رقم واقعی مطالبات بسیار کمتر است و طی ماههای آینده تسویه میشود.
بهزاد شمسی، عضو هیئتمدیره و مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ادعای عدم بازگشت ۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را رد کرد و گفت: بررسی اعداد و ارقام چنین رقمی را نشان نمیدهد و امور مالی شرکت ملی نفت، بهعنوان مرجع قانونی دسترسی به این اطلاعات، این خبر را تکذیب میکند. رقم مطرحشده با واقعیت فاصله زیادی دارد.
وی افزود: در فرآیند صادرات، همانند هر خرید و فروش دیگری، بخشی از مطالبات بهصورت نقدی دریافت میشود و بخشی نیز دارای مهلت تسویه است. در حال حاضر، حدود ۲ میلیارد دلار از مطالبات باقی مانده که طبق روال، طی ۲ تا ۳ ماه آینده تسویه خواهد شد.
مدیر مالی شرکت ملی نفت با تأکید بر اینکه طلب معوق یا راکدی وجود ندارد، تصریح کرد: ممکن است برخی خریداران در سطح چند صد میلیون دلار با مشکلاتی مواجه شده باشند، اما برای این موارد ضمانتنامه بانکی دریافت شده و اقدامات قانونی برای وصول مطالبات آغاز شده و این مبالغ وصول خواهد شد.