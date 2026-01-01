کارگروه توسعه صادرات استان باحضور مشترک دستگاه‌های دولتی مرتبط، نمایندگان بخش‌های خصوصی تولیدی و انجمن‌های تخصصی صادرکنندگان استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این نشست با اشاره به اینکه دراین جلسه مسائل و مشکلات صادرکنندگان استان مطرح شد گفت: توسعه صادرات استان با حفظ سه رویکرد کم آب بری، غیر آلایندگی و فناور پایه در تولیدات استان در قالب سند آمایش استان از الزامات راهبرد اقتصادی استان است.

امید شریفی افزود: حمایت از واحد‌های تولیدی و بازرگانان برای یافتن بازار‌های هدف و ایجاد تعاملات موثر تجاری با کشور‌های هدف در قالب کارگروه توسعه صادرات استان و کمیته‌ای تخصصی برای توسعه روابط و تعاملات استان با سایر کشور‌ها با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد با محوریت دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه و شرکت نمایشگاه‌های بین المللی اصفهان، تبادل ظرفیت‌های نمایشگاهی بین استان اصفهان و کشور‌های دیگر با هدف تبادل توانمندی‌های صادراتی استان پیگیری شود و همچنین مقرر شد در قالب کمیته‌ای تخصصی، روش‌های موثری برای تامین مالی صادرکنندگان پیگیری شود.