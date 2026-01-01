به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت این رزمایش برای ایجاد نظم و انضباط ترافیکی درمدت برگزاری مراسم سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از امروز در کرمان آغاز و تا پایان روز سیزدهم. ادامه دارد.

سرهنگ رضایی افزود: در این رزمایش پلیس راهنمایی و رانندگی استان‌های کرمان اصفهان یزد هرمزگان خراسان جنوبی تهران و فارس به منظور برقراری نظم و امنیت ترافیکی حضور دارند.

وی از شهروندان کرمان خواست با ماموران راهنمایی و رانندگی در مدت برگزاری مراسم همچون گذشته همکاری کنند و در این مدت تا حد امکان از خودرو شخصی در سطح شهر استفاده نکنند.