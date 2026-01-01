به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حسن اسعدی با اشاره به نقش کلیدی پالایشگاه‌های سایت دو در تأمین پایدار انرژی کشور اظهار داشت: پالایشگاه‌های این سایت با اتکا به دانش فنی متخصصان داخلی، برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی و اجرای منسجم فعالیت‌های نگهداشت و تعمیرات، در شرایط مطلوب عملیاتی قرار دارند و هیچ‌گونه خللی در روند تولید پایدار گاز وجود ندارد.

وی افزود: تمامی واحد‌های عملیاتی و پشتیبانی سایت دو با هماهنگی کامل و پایش مستمر فرآیندها، آمادگی لازم را برای پاسخگویی به نیاز شبکه سراسری گاز کشور به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف دارند.

اسعدی با بیان اینکه مجتمع گاز پارس جنوبی نماد تلاش، دانش و خودباوری ملی است، گفت: نیروی انسانی متخصص و متعهد، سرمایه اصلی این مجتمع به شمار می‌رود و با تکیه بر توان داخلی، پالایشگاه‌های سایت دو توانسته‌اند ضمن حفظ پایداری تولید، شاخص‌های ایمنی و بهره‌وری را در سطح مطلوبی ارتقا دهند.

وی ادامه داد: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه تعمیراتی، به‌روزرسانی مستمر دستورالعمل‌های عملیاتی و توجه ویژه به مقوله ایمنی، از مهم‌ترین اولویت‌های سایت دو مجتمع گاز پارس جنوبی است که نقش بسزایی در استمرار تولید پایدار ایفا می‌کند.