استاندار سیستان وبلوچستان به دنبال درخواستها و مطالبات مردم بویژه در دیدارهای مردمی روزهای یکشنبه درمورد نواقص و کمبودهای حوزه خدمات شهری زاهدان، به صورت نامحسوس و سرزده از نقاط مختلف شهر زاهدان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در حاشیه این بازدیدها گفت: با برنامه ریزی و شروع اقدامات بهسازی در حوزه شهری، به دنبال احیا و ایجاد فضاهایی هستیم که روح زندگی و سرزندگی را در کالبد شهر به جریان بیاندازد.
عطاالله اکبری با بیان اینکه تحول در حوزه کالبدی شهرهای استان از اولویتهای استانداری بوده است، افزود: شهر زاهدان از پتانسیلهای بسیار خوبی برخوردار است که متأسفانه در گذشته به موقع از آنها استفاده نشد. یکی از این فضاها، مسیل پاسداران بود که سالها به عنوان یک فضای مرده و صرفاً برای هدایت سیلاب دیده میشد، در حالی که میتوانست چشمانداز بسیار مطلوبی به شهر و محله اطراف ببخشد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع مهم، یعنی بهسازی محیط شهری زاهدان، از ابتدای سال جاری، طراحی فضای کالبدی این مسیر در قالب یک محیط زنده و پویای شهری آغاز شد. خوشبختانه طرح تهیه شد و هماکنون پیمانکار در حال اجرای آن است.
معاون عمرانی استانداری در پایان با بیان چشمانداز طرح، تأکید کرد: تا اواسط سال آینده، این مسیل که همواره محیطی نامناسب تلقی میشد، به یک فضای زنده، دلپذیر و پرنشاط برای زندگی و گذران اوقات فراغت مردم تبدیل خواهد شد.
گفتنی است؛ منصور بیجار استاندار سیستان وبلوچستان به دنبال درخواستهای مردمی، به صورت نامحسوس وسرزده از نقاط مختلف شهر بویژه پهنه شمالی شهر زاهدان بازدید کرد و دستورات متناسب با هریک از موضوعات شهری را صادر کرد.