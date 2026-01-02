



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان از کشف ۵۸ هزار و ۷۵۵ عدد انواع قرص‌های غیرمجاز و ‏دستگیری ۲ نفر در شهرستان شیراز خبر داد. ‏

سرهنگ "محمدهاشم قسام" اظهار داشت: در پی کسب اخبار واصله مبنی بر دپو قرص‌های غیرمجاز توسط فردی در یک انبار در یکی از محله‌های شیراز، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی استان فارس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام کار‌های فنی و هماهنگی قضایی به همراه نماینده علوم پزشکی به محل مورد نظر اعزام و ضمن دستگیری ۲ نفر، در بازرسی از آن انبار ۸، ۵۸ هزار و ۷۵۵ عدد انواع قرص‌های غیرمجاز و تقلبی را کشف کردند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان با اشاره به اینکه متهمین با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند، گفت: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند.