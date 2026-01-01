به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیبی در تشریح انتقال موفق هوایی دو مادر باردار از روستا‌های خواجه‌انور و سرصحرا به بیمارستان شهر اردل، گفت: با توجه به شرایط بحرانی جوی حاکم بر منطقه و در پی بارش‌های سنگین و مستمر برف طی حدود یک هفته اخیر و انسداد کامل مسیر‌های ارتباطی روستاها، به‌گونه‌ای که هیچ‌گونه دسترسی زمینی به علت حجم بالای برف در طول مسیر وجود نداشت، امکان انتقال بیماران از طریق راه‌های زمینی به طور کامل منتفی بود و شرایط جوی نیز در روز‌های گذشته اجازه انجام عملیات هوایی را نمی‌داد.

وی افزود: از این‌رو، با هماهنگی‌های انجام‌شده، اورژانس هوایی چهارمحال و بختیاری از شهرکرد وارد عمل شد و عملیات انتقال هوایی به بیمارستان اردل در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گرفت.

حبیبی اظهار داشت: این اقدام با همکاری دکتر سرقلی، رئیس تیم پزشکی، مهندس فرهادی، مسئول فنی اورژانس هوایی، و آقای حبیبی، مسئول فوریت‌های پزشکی شهرستان دزپارت، به همراه واحد بهداشت خانواده و تیم سلامت منطقه انجام شد و هماهنگی و نظارت مستقیم این افراد نقش مؤثری در اجرای سریع و ایمن این مأموریت داشت.

مسئول اورژانس پیش‌بیمارستانی دزپارت می‌گوید: این عملیات در شرایط بحرانی و با هدف حفظ سلامت مادر باردار، با تلاش شبانه‌روزی و هماهنگی کامل میان تیم‌های درمانی، اورژانس هوایی و مسئولین محلی انجام شد و نمونه‌ای از تعهد نظام سلامت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم مناطق دورافتاده و صعب‌العبور است.