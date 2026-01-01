کاهش بوروکراسی در شهرداریهای غرب مازندران
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران گفت: استقرار دفتر این سازمان در غرب استان سبب کاهش بروکراسیهای اداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران در حاشیه دیدار مردمی در دفتر غرب استانداری با تأکید بر ضرورت حضور میدانی و پاسخگویی مستمر مدیران گفت: استقرار دفتر غرب استان با هدف نزدیکتر شدن به مسائل واقعی مردم و شهرداریها و کاهش بروکراسیهای اداری انجام شده است.
محسن رضایی با بیان اینکه بخش زیادی از مطالبات مردمی نیازمند تصمیمهای کلان نیست، افزود: بسیاری از مشکلات با سرعت عمل، پیگیری مؤثر و در دسترس بودن مدیران قابل حل است و مردم انتظار دارند این دسترسی، مقطعی نباشد و بر اساس یک استاندارد مشخص و پایدار استمرار داشته باشد.
او با اشاره به پیگیری امور از طریق دفتر غرب استان تصریح کرد: تلاش کردیم بخشی از فرآیندهای اداری از همین محل انجام شود تا شهرداریها و مردم منطقه، معطل رفتوآمدهای غیرضروری و مراجعات مکرر نشوند.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران تأکید کرد: این دیدارها و مراجعات محدود به مقاطع خاص نیست و تمامی مطالبات ثبت، بررسی و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.
رضایی با بیان اینکه پاسخگویی و حضور مستمر مدیران، باید به یک اصل جدی در مدیریت شهری تبدیل شود ابراز امیدواری کرد با تداوم ارتباط مستقیم با مردم و شهرداریهای غرب استان، زمینه حل سریعتر، عملیتر و مؤثرتر مشکلات فراهم شود.