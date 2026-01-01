

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران در حاشیه دیدار مردمی در دفتر غرب استانداری با تأکید بر ضرورت حضور میدانی و پاسخ‌گویی مستمر مدیران گفت: استقرار دفتر غرب استان با هدف نزدیک‌تر شدن به مسائل واقعی مردم و شهرداری‌ها و کاهش بروکراسی‌های اداری انجام شده است.

محسن رضایی با بیان اینکه بخش زیادی از مطالبات مردمی نیازمند تصمیم‌های کلان نیست، افزود: بسیاری از مشکلات با سرعت عمل، پیگیری مؤثر و در دسترس بودن مدیران قابل حل است و مردم انتظار دارند این دسترسی، مقطعی نباشد و بر اساس یک استاندارد مشخص و پایدار استمرار داشته باشد.

او با اشاره به پیگیری امور از طریق دفتر غرب استان تصریح کرد: تلاش کردیم بخشی از فرآیند‌های اداری از همین محل انجام شود تا شهرداری‌ها و مردم منطقه، معطل رفت‌وآمد‌های غیرضروری و مراجعات مکرر نشوند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران تأکید کرد: این دیدار‌ها و مراجعات محدود به مقاطع خاص نیست و تمامی مطالبات ثبت، بررسی و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.

رضایی با بیان اینکه پاسخ‌گویی و حضور مستمر مدیران، باید به یک اصل جدی در مدیریت شهری تبدیل شود ابراز امیدواری کرد با تداوم ارتباط مستقیم با مردم و شهرداری‌های غرب استان، زمینه حل سریع‌تر، عملی‌تر و مؤثرتر مشکلات فراهم شود.