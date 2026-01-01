به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نیروهای اطلاعات سپاه شهرستان اشنویه با اتکا به گزارش‌های مردمی و در همکاری با اداره صنعت، معدن و تجارت، موفق شدند دو محل دپوی غیرقانونی شکر و روغن را در این شهرستان شناسایی کنند.

بر اساس این گزارش، ارزش اقلام کشف‌ شده حدود ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. این کالاها توسط افراد سودجو با هدف ایجاد کمبود مصنوعی و برهم زدن تعادل بازار ذخیره شده بودند.

سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرده : برخورد قاطع با اخلال‌گران اقتصادی و محتکران کالاهای اساسی به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده موارد مشابه، اطلاعات خود را از طریق شماره ۱۱۴ به ستاد خبری این سازمان گزارش دهند.