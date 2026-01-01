به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،امام جمعه شهرستان گراش گفت: برگزاری سنت معنوی اعتکاف، در ۱۰ مسجد در این شهرستان با همکاری اداره تبلیغات اسلامی، هیات امنای مساجد و ستاد‌های مردمی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام بخشایش پور افزود: فرآیند آماده سازی، تجهیز و ساماندهی مساجد در حال اجرا است و همزمان، ثبت نام معتکفان در مساجد و مدارس صورت می‌گیرد.

شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.