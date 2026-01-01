به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی گفت: در راستای تکمیل فعالیت‌های باقیمانده طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی، عملیات اسیدکاری گسترده روی سه حلقه چاه سکوی ۱۳ B با موفقیت اجرا شد که نتیجه آن، بهبود قابل توجه شرایط جریان‌دهی چاه‌ها و ارتقای عملکرد تولیدی این سکو بوده است.

علی‌اصغر صادقی افزود: این اقدام با برنامه‌ریزی دقیق مهندسی، رعایت کامل الزامات ایمنی و عملیاتی و با اتکا به توان متخصصان شرکت نفت و گاز پارس و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء انجام شد و عملیات اسیدکاری گسترده سه حلقه چاه سکوی SPD ۱۳ B طبق برنامه پیش‌بینی‌شده به پایان رسید.

مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی گفت: نتایج حاصل از اجرای این عملیات نشان می‌دهد که ظرفیت تولید سکوی ۱۳ B به طور محسوسی افزایش یافته و این اقدام نقش مهمی در تحقق اهداف تولیدی میدان گازی پارس جنوبی ایفا کرده است.