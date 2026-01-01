به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با همکاری اداره ثبت احوال و شهرداری‌های برخوار، تاکنون سه کارگروه ویژه برای ثبت وقایع حیاتی در شهرستان تشکیل شده است.

رییس اداره ثبت احوال شهرستان برخوار گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۰۰ مورد تولد، ۵۸۰ مورد فوت و ۱۹۵ ازدواج در این شهرستان به ثبت رسیده است.

اکبر آقامحمدی تشکیل کارگروه ویژه برای ثبت وقایع حیاتی را گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت خدمات و افزایش هماهنگی میان نهاد‌های مرتبط نام برد و تاکید کرد که تعامل و همکاری میان دستگاه‌ها در این زمینه بسیار مطلوب بوده است.

رییس اداره ثبت احوال برخوار با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی گفت: همراهی شهروندان و اطلاع‌رسانی گسترده شهرداری‌ها موجب شده است که آمار ولادت در شهرستان به صورت ۱۰۰ درصد و آمار فوتی‌ها با دقت ۹۹.۵ درصد به‌روز ثبت شود.

وی این سطح از دقت در ثبت وقایع حیاتی نشان‌دهنده اعتماد و همکاری مردم با دستگاه‌های اجرایی بیان کرد.

آقامحمدی ثبت دقیق وقایع حیاتی از جمله تولد، فوت و ازدواج، علاوه بر تأثیر مستقیم در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور، نقش مهمی در ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی به شهروندان دارد.