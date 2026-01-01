پخش زنده
در نخستین روز سال ۲۰۲۶، مردم استانبول برای دفاع از حقوق مردم مظلوم غزه، بر روی پل گالاتا تجمع ضد صهیونیستی برگزار کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از استانبول؛ در این تجمع و راهپیمایی ضدصهیونیستی مردم از شهرهای مختلف ترکیه حضور یافتهاند.
در حالیکه نسلکشی اسرائیل در غزه وارد سومین سال خود میشود، صبح اول ژانویه مردم ترکیه روی پل گالاتا جمع میشوند تا موضع خود را در برابر این ظلم نشان دهند.
«ساکت نمیشویم، فلسطین را فراموش نمیکنیم و نمیگذاریم فراموش شود» شعار این تجمع و راهپیمایی است.