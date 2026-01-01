پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین، از آغاز بارشها و کاهش دما در استان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی، در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: از فردا (جمعه) در برخی مناطق استان به ویژه در ارتفاعات، شاهد برف و باران خواهیم بود. این بارشها در مناطق مرتفع استان به صورت برف است.
وی افزود: توصیه میکنیم برای فردا بعدازظهر و همچنین صبح روز شنبه، مراقب وضعیت جادهها و کاهش دید افقی باشید. به مسافران عزیز نیز تاکید میکنیم در صورت سفر به این مناطق، خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند.
کارشناس هواشناسی قزوین با اشاره به شرایط دمایی خاطرنشان کرد: همزمان با این بارشها، بعدازظهر فردا شاهد کاهش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود.
آخوندی در پایان یادآور شد: روز شنبه نیز پدیده مه در اکثر مناطق کوهستانی استان قابل پیشبینی است.