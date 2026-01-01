پخش زنده
جلسه کارگروه تأمین زیرساخت طرحهای مسکن حمایتی استان مرکزی با حضور استانداری مرکزی، وزارت راه وشهرسازی و دستگاههای خدمات رسان جهت تعیین سهم یک سوم آورده جهت زیرساخت پروژههای مسکن استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ جواد لنجابی مدیر کل راه و شهرسازی استان افزود: ازجمله مصوبات کلیدی اعتبار ابلاغ به هر میزان از سوی صندوق ملی مسکن به استان مرکزی برای اجرای زیرساخت پروژههای نهضت ملی مسکن بود و وزارت نیرو نیز موظف گردید به همان میزان از محل منابع عمومی و داخلی شرکتهای خدماترسان اعتبار تخصیص دهد. همچنین استانداری مرکزی موظف شد به همان میزان از محل اعتبارات استانی ایفای تعهد کند.
لنجابی ادامه داد: بر اساس مصوبات جلسات ششم و هشتم شورای عالی مسکن، مدیران آب و برق استان مرکزی موظف شدند سه برابر اعتبار ابلاغی صندوق ملی مسکن نسبت به اجرای تعهدات اقدام نمایند.
وی ادامه داد: دستگاههای خدمات رسان از جمله آبفا حدود ۱.۶ همت، توزیع برق حدود ۶۸/. همت، شرکت برق منطقهای باخترحدود ۶/. همت جهت تکمیل زیرساختها باید تامین نمایند.
لنجالی درپایان اظهار داشت: این تفاهمنامه گامی مهم در مسیر تأمین زیرساختهای طرحهای مسکن حمایتی استان مرکزی است که با همکاری صندوق ملی مسکن، وزارت نیرو، شرکتهای خدماترسان و استانداری، زمینهساز تسریع در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن خواهد شد.