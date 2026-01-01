پخش زنده
رییس ستاد انتخابات استان کرمان از آمادگی کامل استان برای برگزاری نخستین انتخابات تمامالکترونیک شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ابوذر عطاپور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری سیمای کرمان گفت: از ۲۷ آذرماه و طبق تقویم قانونی، فرآیند برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز شده و در حال حاضر، هیئتهای اجرایی انتخابات شوراهای شهر در هر ۲۵ شهرستان استان بهطور کامل تشکیل شدهاند.
وی افزود: در مجموع، حدود ۲۰۰ نفر در سطح استان مسئولیت اجرایی انتخابات شوراهای شهر را بر عهده دارند.
عطاپور وزیری گفت: برای نخستین بار، تمامی مراحل انتخابات شوراها، از ثبتنام داوطلبان تا اخذ و شمارش آرا، بهصورت کاملاً الکترونیک انجام میشود.
رئیس ستاد انتخابات استان گفت: حذف تعرفههای کاغذی و شمارش دستی آرا، ضمن افزایش شفافیت و سلامت انتخابات، موجب تسریع چشمگیر در اعلام نتایج خواهد شد.