مدیرعامل گروه پتروپارس از پایان موفقیتآمیز حفاری چاه دهم فاز ۱۱ پارس جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمیدرضا ثقفی گفت: با اتصال این چاه به مدار، روزانه حدود ۲.۵ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت گاز کشور افزوده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ وی با اشاره به روند توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اظهار داشت: عملیات حفاری این فاز راهبردی که در مرز نقطه میدان مشترک پارس جنوبی قرار دارد، از سال ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم آغاز و در دولت سیزدهم ادامه یافت، اما تحقق جهش عملیاتی و دو برابر شدن ظرفیت برداشت گاز فاز ۱۱ در ۱۷ ماه گذشته دولت چهاردهم رقم خورده است.
وی افزود: این دستاورد حاصل وفاق و همدلی مدیران و همکاران شرکت نفت و گاز پارس بهعنوان کارفرما و گروه پتروپارس بوده و با اتکای کامل به توان داخلی و تلاش شبانهروزی کارکنان محقق شده است.
مدیرعامل گروه پتروپارس با بیان اینکه با وجود این پیشرفتها، کمبود و ناترازی گاز در کشور مسئلهای چندساله است و بهطور یکشبه قابل حل نیست، گفت:، اما تیمهای تخصصی نفت و گاز با تمام توان و تعهد شبانهروزی در حال تلاش هستند تا این کمبودها کاهش یابد و امنیت انرژی کشور تضمین شود.