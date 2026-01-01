محمدحسین حبیب نژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: ۶۰۰ واحد تولیدی و صنفی در حوزه صنعت اسباب بازی ایرانی در کشور فعالند.

حبیب نژاد گفت: صادرات صنعت اسباب بازی ایرانی در پایان ۱۴۰۳ به بیش از ۴۲ میلیون دلار رسیده است. اسباب بازی‌های ایرانی به بیش از ۲۵ کشور جهان صادر شده است.

رئیس گروه صنایع خلاق وزارت صمت تاکید کرد: رشد ارزش صادرات صنعت اسباب بازی در سال گذشته آنقدر بوده که به ارزش رشد صنعت فرش دستباف رسیده است.

محمدحسین حبیب نژاد ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال ۱۴۰۴ سهم بیشتری از بازار اسباب بازی کشور‌های همسایه به ویژه کشور‌های حوزه خلیج فارس را کسب کنیم.

رئیس گروه صنایع خلاق وزارت صمت یکی راهکار‌های موثر رشد صنعت اسباب بازی کشور را ایجاد اتاق‌های معرفی اسباب بازی در کشور‌های همسایه داست.

گفتنی است دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار «بازی، حالِ خوش زندگی» که از ۱۰ دی آغاز شده تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون برگزار می‌شود.

گفتنی است، روند رو به رشد صنعت اسباب بازی کشور در ۱۰ سال اخیر طوری بوده است که در سال ۱۳۹۴ سهم اسباب بازی ایرانی در بازار داخلی ۱۰ درصد بوده و هم اکنون در سال ۱۴۰۴ سهم اسباب بازی ایرانی در بازار داخلی به ۴۰ درصد رسیده است.