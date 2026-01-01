پخش زنده
مدیر شبکه بهداشت و درمان حمیدیه از تولد نوزاد پسر از مادر ۲۷ ساله در آمبولانس در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر توفیق سواری گفت: مادر ۲۷ سالهای با دردهای زایمانی و پارگی ناگهانی کیسه آب به بیمارستان محلی شهدای حمیدیه مراجعه کرد که پس از بررسیها، به دلیل قریبالوقوع بودن زایمان، جهت اعزام به بیمارستان کرمی منتقل شد.
وی افزود: حین انتقال مادر، زایمان طبیعی (NVD) بهصورت موفق توسط ماما خانم فاضلی انجام شد و نوزاد پسر سالمی با نمره آپگار ۹ متولد و تماس پوست با پوست برقرار شد.
دکتر سواری اظهار داشت: مادر و نوزاد با حال عمومی مناسب به بخش زایشگاه بیمارستان کرمی انتقال داده شدند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان حمیدیه با قدردانی از اقدام بهموقع و تلاش ارزشمند ماما و تیم همراه، بیان کرد: این موفقیت نه تنها جلوهای از تعهد و مهارت کادر درمان بوده، بلکه نشان داد که عشق به خدمت حتی در جادهها نیز متوقف نمیشود.