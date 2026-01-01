یادواره شهدای ۱۲ دی گنبدکاووس و سالگروز شهادت حاج قاسم سلیمانی عصر امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه در مسجد صاحب الزمان گنبدکاووس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ یادواره شهدای ۱۲ دی گنبدکاووس و سالگروز شهادت حاج قاسم سلیمانی با مداحی کربلایی رحمان الیاسی و سخنرانی آیت الله حاج شیخ عبدالجواد ابراهیمی نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد.

این مراسم در مسجد صاحب الزمان (عج) گنبدکاووس برگزار می‌شود.

واقعه ۱۲ دی ۱۳۵۷ در گالیکش تداعی کننده رشادت‌های مردمان این شهرستان و نیز جوانان غیور و انقلابی گنبدکاووس علیه رژیم پهلوی است که باگذشت ۴۷ سال همچنان در یاد مردم باقی‌مانده است.

همه ساله برای بزرگداشت شهدای واقعه ۱۲ دی سال ۵۷ گنبدکاووس مراسم بزرگداشتی باحضور خانواده‌های این شهدا و نیز مردم و مسئولان ۲ شهرستان برگزار می‌شود.