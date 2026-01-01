پخش زنده
رئیسکل دادگستری لرستان در پی شهادت امیرحسام خدایاریفرد در جریان درگیریهای دهم دیماه امسال، با صدور دستوری فوری خواستار تشکیل پرونده قضایی و پیگیری همهجانبه این واقعه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان؛ حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری در دستوری فوری خطاب به رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت، ضمن ابراز تأسف از واقعه دهم دی ماه که منجر به شهادت بسیجی امیرحسام خدایاری فرد شد، بر ضرورت بررسی دقیق و قانونی ابعاد حادثه تأکید کرد و خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض با مسببان و عاملان این درگیریها شد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی لرستان با جدیت تمام، عوامل این حادثه را شناسایی و مطابق قانون با آنها برخورد خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: هیچگونه تساهل و تسامحی در این زمینه پذیرفته نیست و قوه قضائیه با تمام توان برای احقاق حق و اجرای عدالت اقدام میکند.
حجت الاسلام والمسلمین شهواری همچنین از دادستان کوهدشت خواست تا با تعیین شعبه ویژه، انجام بررسیهای میدانی و جمعآوری مستندات لازم، رسیدگی به این پرونده را در دستور کاری جدی قرار دهد و تا حصول نتیجه نهایی، پیگیریهای لازم انجام شود.
این دستور در حالی صادر شده که افکار عمومی در شهرستان کوهدشت و استان لرستان، خواستار رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده هستند.