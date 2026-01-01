یک شرکت فناور در نمایشگاه ایران‌ساخت، با تولید سنسور‌های پیشرفته، امکان اندازه‌گیری دقیق خواص فیزیکی و شیمیایی قطعات در صنایع هوا فضا، دارویی، پزشکی و خودروسازی را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میلاد قارونی، مدیر فناوری یک شرکت دانش بنیان با اشاره به فعالیت این شرکت در حوزه صنعت میکروالکترونیک اظهار کرد: شرکت نانوحسگر‌های هوشمند لوتوس دارای شش محصول سطح یک است و در حوزه میکروالکترونیک فعالیت می‌کند.

این شرکت علاوه بر طراحی و ساخت تجهیزات این صنعت، سنسور‌هایی را نیز تولید می‌کند که با استفاده از همین تجهیزات ساخته می‌شوند.

وی با اشاره به تنوع حوزه‌های کاربردی محصولات شرکت افزود: محصولات ما دامنه گسترده‌ای از کاربرد‌ها را شامل می‌شود؛ از سنسور‌های پایش سلامت و سنسور‌های آزمایشگاهی و پزشکی گرفته تا پچ‌هایی با کاربرد‌های دارویی و زیبایی.

قارونی تصریح کرد: تجهیزات میکروفبریکیشن از دیگر محصولات شرکت به شمار می‌رود که در ساخت قطعات در مقیاس کوچک کاربرد دارد. این تجهیزات شامل سیستم‌های فتولیتوگرافی برای انتقال الگو، دستگاه‌های لایه‌نشانی و ابزار‌های اچینگ برای لایه‌برداری است. این ماشین‌ها در محیط کلین روم کار می‌کنند و نقش مهمی در تولید دستگاه‌های میکروالکترونیک، حسگرها، سیستم‌های میکروالکترومکانیکی و سایر فناوری‌های پیشرفته ایفا می‌کنند.

مدیر فناوری شرکت ادامه داد: حسگر‌های میکرو و نانویی قطعات کوچکی هستند که برای تشخیص و اندازه‌گیری خواص فیزیکی یا شیمیایی مانند دما، فشار، رطوبت و غلظت گاز در مقیاس میکرو طراحی شده‌اند. این حسگر‌ها بسیار حساس و دقیق هستند و در صنایعی مانند مراقبت‌های بهداشتی، خودروسازی، هوافضا و نظارت بر محیط زیست کاربرد دارند.

وی افزود: میکروسنسور‌ها اغلب با میکروالکترونیک و اجزای پردازش سیگنال ادغام می‌شوند تا داده‌های بلادرنگ ارائه دهند و سیستم‌های هوش مصنوعی و دستگاه‌های IoT (اینترنت اشیا) را فعال کنند.

برخی از سنسور‌های آزمایشگاهی ما تنها توسط ۴ یا ۵ شرکت در جهان تولید می‌شوند، زیرا فناوری ساخت آنها مبتنی بر فرآیند‌های پیشرفته تولید میکروچیپ است.

قارونی ضمن بیان این مطلب که این سنسور‌ها در ابعاد میکرو و نانو طراحی شده‌اند و توسعه این فناوری می‌تواند کشور را به سمت ورود به زنجیره تولید میکروچیپ سوق دهد، تصریح کرد: در حال حاضر، شرکت ما از معدود مجموعه‌هایی در ایران است که توانایی تولید این نوع سنسور‌ها را دارد.

این فعال فناور در ادامه درباره وضعیت بازار محصولات شرکت گفت: متأسفانه بازار داخلی در حوزه صنایع پیشرفته هنوز به‌طور کامل توسعه نیافته است. بخشی از محصولات ما که کاربرد عمومی‌تر دارند در بازار داخلی عرضه می‌شوند، اما سهم قابل توجهی از بازار هدف ما به صادرات اختصاص دارد.

قارونی افزود: محصولات ما در صنایع مختلفی از جمله خودروسازی، دارویی، پزشکی و صنایع آرایشی و بهداشتی کاربرد دارند.

به‌عنوان نمونه، برخی محصولات مبتنی بر فناوری میکرو برای کاربرد‌هایی مانند ترمیم زخم طراحی شده‌اند. تمرکز اصلی ما در بازار داخلی بر توسعه همین محصولات است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سنسور‌های آزمایشگاهی ما در تجهیزات خاصی مانند میکروسکوپ‌های پیشرفته استفاده می‌شوند که قیمت هر بسته از این سنسور‌ها حدود هزار دلار است. به دلیل محدودیت‌های زیرساختی صنعت در کشور و پیشرفته نبودن، میزان مصرف آنها در بازار داخلی بالا نیست، اما در بازار‌های صادراتی ظرفیت بالایی دارند.