به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، با حضور جمعی از شخصیت‌ها و مهمانان خارجی برگزار شد.

در این آیین که با حضور خانواده‌های این دو شهید و جمعی از مقامات و مسئولان برگزار شد، آیت‌الله محسن اراکی به تبیین نقش بی‌بدیل و راهبردی سردار شهید قاسم سلیمانی در تقویت و گسترش جبهه مقاومت در منطقه پرداخت و بر تداوم راه این شهیدان تا تحقق آرمان‌هایشان تأکید کرد.

برگزاری این مراسم با حضور مهمانان بین‌المللی، نشان از گستره نفوذ و تأثیرگذاری عمیق این چهره‌ها در سطح منطقه دارد.