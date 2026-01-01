وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به محض ورود به استان گیلان، به گلزار شهدای رشت رفت و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز پنجشنبه پس از ورود به رشت از طریق فرودگاه بین المللی سردارجنگل مورد استقبال استاندار گیلان قرار گرفت.

وی به همراه هادی حق شناس استاندار گیلان، با حضور در گلزار شهدا با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشت و بر تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.

حضور در نشست شورای راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، افتتاح پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، جلسه با نخبگان، دانشگاهیان و فعالان حوزه فاوا، دیدار با نماینده ولی فقیه در گیلان و دیدار با خانواده معزز شهدا از جمله برنامه‌های سفر یک روزه سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به گیلان است.