



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،داوران بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی دومین جشنواره تئاتر اجتماعی «ستاره‌ها» که به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز برگزار می‌شود، معرفی شدند و نتایج این بخش ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ اعلام خواهد شد.

ایوب آقاخانی، شهرام زرگر و دکتر حمید کاکاسلطانی به عنوان داوران بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی دومین جشنواره تئاتر اجتماعی «ستاره‌ها» انتخاب شدند.

داوری این بخش با مدیریت و نظارت جواد گرانمایه خلاری انجام می‌شود.

مراسم اختتامیه بخش نمایشنامه‌نویسی این رویداد که از نخستین جشنواره «ستاره» نشأت گرفته است، همراه با معرفی برگزیدگان، روز شنبه ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ در شیراز برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در این خصوص با اشاره به اهمیت این جشنواره گفت: جشنواره تئاتر اجتماعی ستاره‌ها بستری برای بیان دغدغه‌های اجتماعی با زبان هنر و فرصتی برای تقویت هویت دختران در جامعه شهری است.

محمدعلی چوبینی افزود: حمایت از تولیدات هنری با رویکرد اجتماعی، یکی از راهبرد‌های جدی مدیریت شهری شیراز در حوزه فرهنگ است.

امیر همتی دشتکی معاون سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز نیز با تاکید بر نقش تئاتر اجتماعی اظهار کرد: این جشنواره می‌تواند با مشارکت هنرمندان و نوجوانان و جوانان، به تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای گفت‌وگوی فرهنگی در شهر شیراز کمک کند.

دومین جشنواره تئاتر اجتماعی «ستاره‌ها» با محوریت هویت دختران و به دبیری مسعود احمدی در بخش‌های مختلف برگزار می‌شود.