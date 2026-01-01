به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نمایش‌های آداب شکار روباه به کارگردانی حیدر احمدی از شهر بردخون و نمایش نسخه نسوان ناکام به کارگردانی نازخاتون هوشمند از کنگان از آثار برگزیده جشنواره تئاتر استانی بوشهر، موفق شدند به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه یابند.

جشنواره تئاتر فجر با حضور آثار منتخب استان‌ها از اول تا هفتم دی‌ماه به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد و در این رویداد آثار نمایشی با حضور کارگردانان از طریق بازبینی فیلم مورد ارزیابی هیئت داوران قرار گرفت و در نهایت از میان ۶۲ اثر شرکت‌کننده، ۱۴ نمایش برای حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر انتخاب شدند که دو اثر از این تعداد به استان بوشهر اختصاص دارد.

محمدحسین زندویان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر ضمن تبریک راه‌یابی دو اثر نمایشی استان به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر گفت: حضور نمایش‌های «آداب شکار روباه» و «نسخه نسوان ناکام» در این رویداد معتبر بیانگر توانمندی، تلاش هدفمند و ظرفیت قابل توجه هنرمندان تئاتر استان بوشهر است.