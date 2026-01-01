پخش زنده
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان به شرح زیر است:
جمعه ۱۲ دی
سنگین ماشین ایستا البرز – آوا تهران
زهرا رئیسی – زهرا رمرودی – فاطمیا گلی کناری – سلاله جوادی
ناظر: تهمینه ناطقی
نماینده کردستان (یاسام) – سپاهان اصفهان
الهه سینکایی – ستاره نصری – الهام آذرگشسب – مرضیه حدیدی
ناظر: افسانه هاشمی
گل گهر سیرجان – ملوان بندرانزلی
وجیهه رافتی جوان بخت – ثمین عموهادی – فاطمه زین الدین – فاطمه اسکندرزاده
ناظر: جمیله کشاورز
پالایش گاز ایلام – پرسپولیس تهران
سحر بی باک – نیلوفر محمدخانی – مبارکه حسن پور – سحر آراسته نژاد
فرا ایستاتیس کران فارس – خاتون بم
درنا قهرمانی – بهاره سیفی نهاوندی – مهشید زمان پور – فاطمه بهرامی
ناظر: سلطنت نوروزی