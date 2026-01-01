به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان به شرح زیر است:

جمعه ۱۲ دی

سنگین ماشین ایستا البرز – آوا تهران

زهرا رئیسی – زهرا رمرودی – فاطمیا گلی کناری – سلاله جوادی

ناظر: تهمینه ناطقی

نماینده کردستان (یاسام) – سپاهان اصفهان

الهه سینکایی – ستاره نصری – الهام آذرگشسب – مرضیه حدیدی

ناظر: افسانه هاشمی

گل گهر سیرجان – ملوان بندرانزلی

وجیهه رافتی جوان بخت – ثمین عموهادی – فاطمه زین الدین – فاطمه اسکندرزاده

ناظر: جمیله کشاورز

پالایش گاز ایلام – پرسپولیس تهران

سحر بی باک – نیلوفر محمدخانی – مبارکه حسن پور – سحر آراسته نژاد

فرا ایستاتیس کران فارس – خاتون بم

درنا قهرمانی – بهاره سیفی نهاوندی – مهشید زمان پور – فاطمه بهرامی

ناظر: سلطنت نوروزی