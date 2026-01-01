مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از آمادگی کامل این شرکت برای خدمات‌رسانی مطلوب، ایمن و منظم به شرکت‌کنندگان در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود لطفی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار رشید اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: مراسم ششمین سالگرد شهادت این شهید والامقام، امروز از ساعت ۱۷ برگزار می‌شود و متروی تهران با برنامه‌ریزی دقیق و تمهیدات ویژه، آماده خدمات‌رسانی حداکثری به شهروندان و شرکت‌کنندگان در این مراسم است.