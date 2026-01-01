پخش زنده
امروز: -
مسئول گروه جهادی شهدای دزفول از اجرای طرح بزرگ تأمین مسکن برای خانوادههای ایتام و نیازمند در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام هاوندی از اجرای طرح بزرگ تأمین مسکن برای خانوادههای ایتام و نیازمند در دزفول خبر داد و گفت: با همت مردم و خیرین و تلاش شبانهروزی گروه جهادی شهدای دزفول، احداث ۱۱۸ واحد مسکونی در قالب برنامهای پنجساله بهزودی آغاز میشود.
وی افزود: در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر و ایتام، طرحی جامع برای ساخت و واگذاری ۱۱۸ واحد مسکونی در شهرستان دزفول طراحی شده است.
حجت الاسلام هاوندی با اشاره به نقش برجستهی مردم و خیرین در تحقق این اقدام خداپسندانه، اظهار داشت: این طرح با همت جمعی از نیروهای گروه جهادی شهدای دزفول و پشتیبانی خیرین شهرستان دنبال میشود تا گامی مؤثر در رفع دغدغه مسکن خانوادههای ایتام و نیازمند برداشته شود.
مسئول گروه جهادی شهدای دزفول از برنامهریزی دقیق و تلاش شبانهروزی اعضای گروه جهادی برای آغاز عملیات اجرایی خبر داد و تصریح کرد: هدف ما این است که طی پنج سال آینده، همه این واحدها به بهرهبرداری برسند و در پایان طرح، شاهد خانهدار شدن خانوادههای محروم باشیم.
وی در پایان ضمن قدردانی از مشارکت خیرین و همدلی مردم دزفول اظهار امیدواری کرد و بیان داشت: با استمرار این روحیه جهادی، زمینهی اجرای طرحهای مشابه در سایر نقاط کشور نیز فراهم شود.