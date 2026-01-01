برگزاری همایش بینالمللی زنان، هوشمندی و عدالت جهانی
همزمان با ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، همایش بینالمللی «زنان، هوشمندی و عدالت جهانی» در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ همزمان با ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، همایش بینالمللی «زنان، هوشمندی و عدالت جهانی»در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حال برگزاری است. این همایش به همت اداره کل زنان و خانواده خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و باحضور میهمانانی از کشورهای ژاپن، ایتالیا، آلمان، الجزایر، پاکستان، بوسنی و آفریقای جنوبی برگزار شده است. زنان از دیدگاه حاج قاسم و نقش زنان در عدالت جهانی از محورهای این همایش است.