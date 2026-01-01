همزمان با ششمین سالگرد شهید سلیمانی؛

برگزاری همایش بین‌المللی زنان، هوشمندی و عدالت جهانی

همزمان با ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، همایش بین‌المللی «زنان، هوشمندی و عدالت جهانی» در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حال برگزاری است.