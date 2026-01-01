پخش زنده
براساس دستورالعمل سومین جشنواره قرآنی «حیات» معاونت قرآن و عترت سازمان بسیج دانشجویی، مهلت ثبتنام داوطلبان شرکتکننده در این جشنواره تا اول بهمنماه سال جاری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جشنواره قرآنی «حیات» برای سومین سال متوالی از سوی معاونت قرآن و عترت سازمان بسیج دانشجویی کشور، مخفف «حس یک انتخاب تازه» و با شعار «عزت در سایه قرآن» برگزار میشود.
این جشنواره در رویکردی نو، در رشتههایی چون روایتگری قرآنی، مداحی، نهجالبلاغه، مفاهیم قرآن، حفظ موضوعی، قرآن برای جهان، قرائت تحقیق، قرائت تقلید، تصویرگری آیات قرآن با هوش مصنوعی، خوشنویسی قرآنی، پادکست، حفظ سورههای خاص، ابتهال، اینستاقرآن برگزار میشود و در حال حاضر وارد فاز اجرایی خود شده و مراحل ثبتنامی خود را از سوی متقاضیان سپری میکند.
داوطلبان شرکت در این جشنواره تا اول بهمنماه سال جاری فرصت دارند تا به دو شکل حضوری با حضور در حوزههای بسیج دانشجویی و یا مجازی از طریق اینترنت با رجوع به نشانی rafda.ir نسبت به ثبتنام در این جشنواره اقدام کنند.
براساس دستورالعمل منتشر شده از سوی دبیرخانه و ستاد اجرایی این جشنواره، پس از پایان ثبتنام و طی شدن مراحل حوزهای، منطقهای و استانی، ارزیابیهای نهایی نیز به انجام رسیده و مرحله نهایی این جشنواره، سال آینده در بازه زمانی ۳۰ اردیبهشت تا سوم خرداد برگزار خواهد شد.