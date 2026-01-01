نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس: افزایش حقوق کارمندان به صورت ۲۰ تا ۴۳ درصد و پلکانی در نظر گرفته شد تا کسانی که حقوق پایین تری دارند، افزایش حقوق بیشتری به آنان تعلق بگیرد.

محمدصالح جوکار در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد با اشاره به اینکه بودجه، تکلیف یکسال کشور را در زمینه‌های مختلف مشخص می‌کند، افزود: سهم گمرک و مالیات در بودجه سال آینده ۵۷ درصد، انتشار اوراق مشارکت ۱۸ درصد، صندوق توسعه ۱۱ درصد، نفت و گاز و فرآورده‌های دیگر ۵ درصد و سایر درآمد‌ها هم ۹ درصد بوده است.

وی افزود: در کمیسیون تلفیق به بررسی مسائلی نظیر نادیده گرفتن شدن افزایش حقوق به میزان تورم، مصارف و منابع هدفندی یارانه ها، وام ازدواج و فرزندآوری و اشتغال، اعتبارات عمرانی و ... پرداخته و بر این اساس کلیات بودجه رد شد.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ با اشاره به نامه رئیس جمهور مبنی بر انجام اصلاحات و بازگشت لایحه به کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: در بحث حقوق افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شد تا کسانی که حقوق پایین تری دارند، افزایش حقوق بیشتری به آنان تعلق بگیرد.

وی با اشاره به اصلاحات انجام گرفته در لایحه بودجه ادامه داد: برخی بی عدالتی‌ها در زمینه مالیات اصناف و بخش‌های دیگر وجود داشت که اصلاح شد. همچنین دولت افزایش ۲ درصدی مالیات ارزش افزوده را در بودجه خواستار شده بود که با توجه به تاثیر بر کالا‌ها و اثر تورمی بالای ۵ درصد حذف گردید.

جوکار تصریح کرد: لایحه بودجه در صحن مجلس نیز بررسی می‌شود تا در صورت تایید از سوی مجلس و شورای نگهبان به عنوان مبنای بودجه سال ۱۴۰۵ قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اعتراضات مردم نسبت به وضعیت کنونی گفت: اعتراضات حق مردم است و باید خواسته‌های آنان پیگیری شود. مردم به دنبال مطالبات به حق خود هستند، اما عوامل نفوذی دشمن درصدد موج سواری بوده و می‌خواهند دو قطبی سازی انجام دهند.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ افزود: مردم همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه اوج وحدت خود را به نمایش گذاشتند در شرایط کنونی نیز دشمن را ناامید می‌کنند. مجلس به دنبال احقاق حقوق مردم است و اینکه بیگانگان درصدد سوء استفاده از این شرایط هستند به هیچ وجه قابل قبول نیست.