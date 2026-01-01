به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ از روز شنبه به تدریج سرعت باد شمال غربی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت و با تداوم وزش آن تا روز دوشنبه، خلیج فارس مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست؛ دمای هوا نیز طی این مدت کاهش محسوسی خواهد یافت.

بر این اساس در ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی است.

جهت وزش باد هم متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی گاهی شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت پیش بینی می‌شود.

ارتفاع موج دریا نیز ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی متر است.