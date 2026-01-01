پیکر مرحومه نوری جان شیبانیان بنی عبداللهی مادر شهید والامقام محمدرسول رشیدی کوچی در فسا تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فسا گفت: پیکر مرحومه نوری جان شیبانیان بنی عبدالهی مادر بسیجی شهید محمدرسول رشیدی کوچی در سن ۸۰ سالگی دارفانی را وداع گفت و امروز بر دستان مردم این شهرستان تشییع و در گلزار دوم شهدای امامزاده حسن آرام گرفت.

سپهری افزود: مراسم ترحیم و یادبود مرحومه نوری جان شیبانیان بنی عبداللهی امروز پنجشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶ در مصلی نماز جمعه فسا برگزار می‌شود.

رییس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فسا بیان کرد: بسیجی شهید محمدرسول رشیدی کوچی در سال ۱۳۶۱ در سن ۱۷ سالگی در منطقه کوشک به شهادت رسید.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.