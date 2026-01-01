استاندار کرمان گفت : با وجود بارندگی‌های بی‌سابقه و به‌واسطه اقدامات پیشگیرانه؛ خسارات سیل کمتر از پیش‌بینی‌ها بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در آیینی با حضور استاندار، شهردار و مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری کرمان، کاروان شهرداری‌های ناحیه یک کرمان برای خدمت‌رسانی به سیل‌زدگان فاریاب با عنوان "کرمان همدل" اعزام شدند.

این کاروان شامل ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین با همراهی ۸۰ نفر از پاکبان‌های شهرداری‌های سیزده‌گانه ناحیه یک کرمان (شهرستان‌های کرمان و راور) است که به مدت یک هفته در مناطق تحت تاثیر سیلاب شهرستان فاریاب مستقر می‌شوند.

دکتر محمدعلی طالبی گفت: اعزام کاروان ماشین‌آلات شهرداری‌ها، علاوه بر رفع مشکلات حاصل از سیل اخیر، به منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از بارندگی‌های بعدی در این منطقه و بروز خسارات نیز خواهد بود.