عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد: بر اساس مصوبه این کمیسیون، مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد ­در سال آینده ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. ­

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد بیگدلی، ­­عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در سال آینده به میزان ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره اینکه حقوق اقشار تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از جمله سازمان بهزیستی­ و کمیته امداد در سال آینده به چه میزان خواهد بود؟ ­گفت: مستمری این قشر نیز متناسب با افزایش حقوق‌ها حدود ۱۰ درصد بیش از پیشنهاد دولت در لایحه افزایش خواهد یافت؛ یعنی با توجه به اینکه دولت ۳۰ درصد افزایش مستمری در نظر گرفته بود، مستمری آنها حدود ۴۰ درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت.

وی افزود: با مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق کارکنان دولت در سال آینده نیز به‌طور میانگین بیش از ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و این افزایش به‌صورت پلکانی انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حقوق‌های پایین‌تر افزایش بیشتری خواهند داشت.

بیگدلی تصریح کرد: حقوق کارمندان با دریافتی حداقل، ۴۳ درصد افزایش می‌یابد و برای افرادی که بالاترین سطوح حقوق را دریافت می‌کنند، این افزایش حدود ۲۰ درصد خواهد بود. بر این اساس دامنه افزایش حقوق‌ها بین ۲۰ تا ۴۳ درصد پیش‌بینی شده است.

این عضو کمیسیون تلفیق تاکید کرد: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون، معافیت مالیاتی حقوق‌ها نیز تا سقف ۴۰ میلیون تومان تعیین شده و مبالغ بالاتر از این رقم به‌صورت پلکانی مشمول مالیات می‌شود.

بیگدلی یادآور شد: مصوبات کمیسیون تلفیق برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان است.

بنابر اعلام کمیسیون تلفیق بودجه، با اجرای این مصوبات، میزان افزایش مستمری و حقوق کارکنان و مددجویان در سال ۱۴۰۵ بیش از پیش به نفع اقشار کم‌درآمد تنظیم خواهد شد.