مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه: ورزشکاران استان امسال در آوردگاههای جهانی، آسیایی و بین المللی بیش از ۹۰ مدال کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا عزتی در آئین تجلیل از ورزشکاران، مربیان و داوران استان که در سالن شهدای دولت استانداری با قدردانی از قهرمانان، مربیان، داوران و رؤسای هیأتهای ورزشی استان بهعنوان بازوان توانمند ادارهکل ورزش و جوانان، گفت: این مجموعه با تعهد و تلاش مستمر، نقش مهمی در رشد و توسعه ورزش و جوانان استان ایفا کردهاند و شایسته تقدیر هستند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد درخشان ورزشکاران استان در ۹ ماهه نخست سال جاری گفت: ورزشکاران کرمانشاهی موفق شدند بیش از ۹۰ مدال در مسابقات جهانی، آسیایی و بینالمللی از جمله پارالمپیک، المپیک ناشنوایان و بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی کسب کنند که آماری بسیار ارزشمند در سطح کشور به شمار میرود.
وی افزود: همچنین ۲۶ نفر از مربیان استان در تیمهای ملی بهعنوان سرمربی و مربی فعالیت دارند و ۲۰ داور استان نیز در سطوح بینالمللی، آسیایی و جهانی قضاوت کردهاند که مایه مباهات جامعه ورزش و جوانان استان است.
عزتی با تأکید بر ضرورت همافزایی همه دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و صاحبان صنایع برای حمایت از ورزشکاران استان، خاطرنشان کرد: استمرار این حمایتها میتواند روند صعودی کسب مدالهای فراملی را تداوم بخشد و ورزش کرمانشاه را همچنان در جایگاه پرچمدار ورزش کشور در میادین بینالمللی حفظ کند.
در همایش تجلیل از ورزشکاران در مجموع از ۱۲۶ نفر شامل ۲ خانواده شهید؛ ۷۶ورزشکار، ۲۹ مربی و ۱۹ داور تجلیل شد.