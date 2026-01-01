پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت:شهید حاج قاسم سلیمانی با نگاهی فراملی، برای امنیت امت اسلامی تلاش کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی با نگاهی بلند و فراملی، خود را نگهبان امنیت همه مسلمانان میدانست و بخش عمدهای از عمر ۴۰ ساله جهادی خود را صرف دفاع از امنیت مردم ایران و شکلدهی و تعمیق جبهه مقاومت اسلامی کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادیسلیمانی در نشست علمی بررسی مبانی فقهی و فرهنگی دفاع شناختی افزود: جمله معروف شهید سلیمانی مبنی بر اینکه «خود را نگهبان درِ خانه هر مسلمانی میدانم که در خطر است»، نشاندهنده نگاه عمیق و والای اوست؛ نگاهی که خود را وقف جامعه اسلامی و امت مسلمان، فارغ از قومیت، زبان و رنگ میدانست.
وی با اشاره به نقش شهید سلیمانی در دفاع از تمامیت ارضی کشور گفت: در یکی دو قرن اخیر، هر زمان ایران وارد جنگ شد، معمولاً بخشی از خاک خود را از دست داد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان جنگ تحمیلی، جمهوری اسلامی ایران در یک جنگ نابرابر حتی یک وجب از خاک خود را از دست نداد و به پیروزی رسید که این افتخاری ماندگار در تاریخ کشور است.
امام جمعه کرمان افزود: بخشی از زندگی شهید سلیمانی صرف تأمین امنیت مردم، بهویژه در مناطق جنوبشرق کشور از جمله سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی شد که دستاوردی کمنظیر به شمار میرود.
وی ادامه دادخش دیگری از مجاهدت ۴۰ ساله شهید سلیمانی به دفاع از امت اسلامی اختصاص داشت، و وی با شکلدهی جبهه مقاومت، سه ویژگی مهم را محقق ساخت؛ نخست گسترش جغرافیایی جبهه مقاومت در کشورهای مختلف، دوم پیوند و همافزایی گروههای مقاومت در مناطقی چون لبنان، یمن، فلسطین و عراق و سوم، تعمیق این جبهه از طریق تربیت نیروهای مؤمن و مجاهد که امروز هر یک از آنان به فرماندهان و چهرههای برجسته تبدیل شدهاند.
حجتالاسلام حسن عسکری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز با اشاره به جایگاه بسیج اساتید در فضای دانشگاهی، اظهار کرد: بسیج اساتید تجلی پیوند عمیق دانشگاه و انقلاب اسلامی است و اگر بخواهیم نقش جریانهای انقلابی را در دانشگاهها بهدرستی دنبال کنیم، باید آن را در بستر بسیج اساتید جستوجو کنیم.
وی با بیان اینکه صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و پیشبرد اهداف علمی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی از رسالتهای اصلی بسیج اساتید است، افزود: بسیج اساتید در یک کلام نماد دانشگاه تراز انقلاب اسلامی است و حفظ و ترویج ارزشهای اسلامی در دانشگاهها و دفاع از حریم دانشگاه در برابر انحرافات، از مهمترین مأموریتهای اساتید بسیجی به شمار میرود.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به شرایط فعلی کشور و تلاش دشمنان برای تأثیرگذاری بر فضای دانشگاهی، تصریح کرد: امروز نیز معاندان خارجی و برخی جریانهای داخلی تلاش دارند با برهم زدن فضای دانشگاهها، ذهن دانشجویان را نه به سوءمدیریتها، بلکه به اصل نظام، ولایت فقیه و مبانی انقلاب اسلامی مخدوش کنند.
وی با تأکید بر ضرورت پیشدستی و هوشمندی در این شرایط گفت: برای جلوگیری از تکرار تجربههای تلخ گذشته، از جمله حوادث سال ۱۴۰۱، لازم است از تجربههای پیشین استفاده کنیم و برخی اقدامات را پیش از شکلگیری بحران انجام دهیم.
عسکری در این زمینه دو پیشنهاد مطرح کرد و افزود: نخست آنکه اساتید، بهویژه اساتید بسیجی، با توجه به توانمندیهای علمی، مهارتهای ارتباطی و تسلط بر مبانی انقلاب اسلامی، حضور جدیتری در میان دانشجویان داشته باشند؛ حضور در خوابگاهها، برگزاری حلقههای گفتوگوی صمیمی و ارتباط مستقیم با دانشجویان از ضرورتهای امروز دانشگاه است، چراکه بخش قابل توجهی از جوانان به دلیل تأثیر فضای مجازی از واقعیتها و شرایط کشور اطلاع دقیقی ندارند.
وی ادامه داد: اعتراض و انتقاد به مشکلات، حق دانشجویان است، اما باید با گفتوگوی منطقی و صمیمانه تبیین شود که برخی شعارها نهتنها کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه بر پیچیدگی مسائل میافزاید. همراهی با اصل انتقاد، بدون بستن راه گفتوگو، میتواند مانع سوءاستفاده دشمن از فضای دانشگاهی شود.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان، پیشنهاد دوم را معرفی و تبیین شخصیت و کارنامه رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و گفت: به نظر میرسد مظلومیت و غریب بودن رهبر معظم انقلاب در جامعه خودمان بهدرستی مورد توجه قرار نگرفته است. لازم است توانمندیها، خدمات و نقش مدیریتی ایشان چه در دوران رهبری، چه پیش از آن در دوران ریاستجمهوری و دفاع مقدس، بهصورت شفاف برای نسل جوان تبیین شود.
وی افزود: مدیریت هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در عبور کشور از بحرانها و توطئههای دشمنان، نمونهای از تدبیر و وطندوستی ایشان است که باید به نسل جوان منتقل شود. اگر اساتید در این حوزه تسلط کافی ندارند، لازم است با برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی، خود را برای این رسالت مهم آماده کنند.
رئیس سازمان بسیج اساتید کشور هم گفت: مکتب حاج قاسم حقیقتی است که میتواند به عنوان یکی از محورهای اساسی در دانشگاهها تدریس شود.
آقای مردانی افزود اراده ملی در مقابله با دشمن مبتنی بر مسائل فقهی بوده و هرچه عمیقتر باشد تاب آوری جامعه بیشتر است.
سردار محمدعلی نظری فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان نیز با تاکید بر تاسی از راه، روش و منش سردار سلیمانی، بر نقش استادان دانشگاه در انتقال مبانی مقاومت به نسل جوان، همچنین نقش رسانههای دانشگاهی در امیدآفرینی و چالشهای جنگ شناختی اشاره کرد.