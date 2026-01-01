مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز گفت: ۶ هزار و ۴۳۸ نفر در طرح‌های مرتبط با جوانی جمعیت پس از ثبت نام تأیید شدند و برای همه این افراد قرعه‌کشی انجام و زمین تخصیص داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، معصومه آقایی با اشاره به ویژگی‌های خاص جمعیتی استان گفت: زیست بوم جمعیتی البرز با بسیاری از استان‌های کشور متفاوت است و مهاجرپذیری بالا، متغیری اثرگذار در تمام حوزه‌ها به‌ویژه جمعیت محسوب می‌شود.

وی با حضور در سیمای البرز برنامه نگاه مردم اظهار کرد: مهاجرت گسترده به استان البرز موجب شده ثبت تولد بسیاری از فرزندان در تهران و حتی دیگر استان‌ها انجام شود که این موضوع در سامانه‌های علوم پزشکی نیز خود را نشان داده و درصد بالایی از عدم ثبت تولد در داخل استان را رقم زده است.

وی با تأکید بر اینکه در اجرای سیاست‌های جمعیتی علاوه بر اسناد بالادستی، توجه به بوم استان در اولویت قرار گرفته است، افزود: یکی از مهم‌ترین نارضایتی‌های خانواده‌ها، نبود مهدکودک در ادارات و دستگاه‌های اجرایی است؛ در همین زمینه مصوبه‌ای در استانداری البرز با حمایت استاندار تصویب شد که امکان ایجاد مهدکودک یا برون‌سپاری آن را فراهم می‌کند؛ مصوبه‌ای که از آن به‌عنوان «مصوبه طلایی» استان یاد می‌شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز ادامه داد: در کنار واگذاری زمین به خانواده‌ها، اعطای پروانه ساخت رایگان که هزینه‌بر است نیز در دستور کار قرار گرفته تا حمایت عملی‌تری از خانواده‌ها صورت گیرد.

آقایی در پاسخ به پرسش مجری سیمای البرز درباره عدم همراهی برخی بانک‌ها در اجرای قوانین مرتبط با خانواده و جوانی جمعیت گفت: کلیت این قوانین ماهیتی حمایتی و عمدتاً اقتصادی و رفاهی دارد و در این میان، مسکن مهم‌ترین نیاز خانواده‌ها و عامل ایجاد امنیت اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته سرعت اقدامات در حوزه خانواده مطلوب نبود، اما در سال گذشته استان البرز به رتبه‌های برتر کشور دست یافت؛ به‌طوری‌که ۶ هزار و ۴۳۸ نفر در طرح‌های مرتبط ثبت‌نام و تأیید شدند و برای همه این افراد قرعه‌کشی انجام و زمین تخصیص داده شد. همچنین ثبت‌نام‌های جدید نیز در حال انجام است.

آقایی با اشاره به نگرانی‌ها درباره تراکم جمعیت و ظرفیت اکولوژیکی استان در میزگرد تحلیلی نگاه مردم گفت: احیای برخی شهرک‌ها می‌تواند یکی از راهکار‌های مدیریت جمعیت باشد.

وی با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات بانکی افزود: اگرچه تسهیلات حمایتی از ازدواج تا ودیعه مسکن در برابر هزینه‌های موجود حداقلی است، اما همین میزان نیز برای مردم سهل‌الوصول نبوده و گزارش‌هایی از برخورد‌های سلیقه‌ای بانک‌ها، از جمله درخواست ضامن‌های متعدد و اسناد غیرقانونی، دریافت شده است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز در پایان با بیان اینکه خبر خوش برای مردم، ورود جدی دستگاه‌های نظارتی است، گفت: طی ماه‌های گذشته، بازرسی کل کشور و بازرسی استان به‌صورت جدی به این موضوع ورود کرده‌اند و در حال حاضر تمامی مکاتبات با دستگاه‌ها با رونوشت برای بازرسی ارسال می‌شود تا از تضییع حقوق خانواده‌ها جلوگیری شود.

مسائل اقتصادی و فرهنگی اصلی‌ترین دغدغه خانواده‌های البرزی است

مدیر کانون‌های پرورش فکری کودک و نوجوان البرز با اشاره به این که نگرش فرهنگی خانواده‌ها مهم‌ترین عامل کاهش فرزندآوری در البرز است گفت: مسائل اقتصادی و فرهنگی اصلی‌ترین دغدغه خانواده‌های البرزی است.

عاشری، مدیر کانون‌های پرورش فکری کودک و نوجوان، با اشاره به دغدغه‌های اصلی مردم استان اظهار کرد: بیشترین موضوعی که در گفت‌وگوهای مردمی مطرح می‌شود، مسئله اقتصاد است. در استان البرز، به‌ویژه در محلاتی که از سطح رفاه بالاتری برخوردارند؛ نظیر بیش از هر عامل دیگر، سبک غلط زندگی و نگرش اشتباه نسبت به فرزند و فرزندآوری دیده می‌شود. نوع نگاه و نگرش خانواده‌ها در این زمینه، اهمیت اساسی دارد.

عاشری با بیان اینکه سخت‌گیری‌های فرهنگی موجب شده خانواده‌ها به داشتن یک یا دو فرزند اکتفا کنند، تصریح کرد: با توجه به بوم استان البرز و رواج خانواده‌های هسته‌ای، بسیاری از تجربه‌هایی که در خانواده‌های گسترده وجود دارد، برای نسل جدید محدود شده است.

مدیر کانون‌های پرورش فکری کودک و نوجوان ادامه داد: یکی از مهم‌ترین کمک‌ها این است که این ظرفیت‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهیم و فاصله و شکاف‌های موجود میان افراد و خانواده‌ها را کاهش دهیم.

وی با اشاره به فشارهای اجتماعی بر زنان گفت: در بعد اجتماعی، گاه این نگاه وجود دارد که زنانی که شاغل نیستند، از جایگاه اجتماعی پایین‌تری برخوردارند؛ در حالی که اگر از منظر فردی نگاه کنیم، مادران از توانمندی بالایی برخوردارند و نمی‌توان نسخه واحدی برای همه بانوان پیچید. بانوی ایرانی دارای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های قابل توجهی است.