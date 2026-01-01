به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،بیست‌وپنجمین دوره اعتکاف بزرگ جوانان کشور با مشارکت سه نسل با میزبانی شیراز و حضور گسترده نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها، در مسجد جامع شهدا و در جوار حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی(ع) برگزار می‌شود؛ رویدادی معنوی که امسال با استقبال فراتر از ظرفیت پیش‌بینی‌شده همراه بوده است.

مدیر روابط عمومی کانون فرهنگی‌هنری رهپویان وصال شیراز و دبیر اجرایی این رویداد با اشاره به جزئیات برگزاری این اعتکاف گفت: ظرفیت پذیرش این برنامه حدود ۸۰۰۰ نفر است که محدودیت اصلی آن، گنجایش فضای مسجد شهداست، با این حال میزان استقبال به‌گونه‌ای بود که بیش از ۱۰ هزار نفر برای حضور ثبت‌نام کردند و در نهایت، پذیرش نهایی از طریق قرعه‌کشی انجام شد.

احد پاریابی با بیان اینکه این اعتکاف صرفاً محدود به شیراز و استان فارس نیست، افزود: در این دوره، علاوه بر شرکت‌کنندگان استانی، میزبان معتکفانی از سایر استان‌ها و حتی خارج از کشور خواهیم بود؛ موضوعی که نشان‌دهنده جایگاه ملی این رویداد معنوی است.

به گفته مدیر روابط عمومی کانون فرهنگی هنری رهپویان وصال شیراز، روند استقبال از اعتکاف طی سال‌های گذشته همواره صعودی بوده و هر سال بر تعداد متقاضیان افزوده شده است.

وی با اشاره به سرعت بالای تکمیل ظرفیت ثبت‌نام اظهار کرد: با وجود شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود، ثبت‌نام در مدت زمان بسیار کوتاهی تکمیل شد، به‌طوری‌که برخی تصور می‌کردند سامانه دچار اختلال شده است. پس از اعلام نتایج قرعه‌کشی نیز تماس‌های متعددی از سوی افرادی که موفق به پذیرش نشده بودند، برقرار شد که نشان از علاقه‌مندی بالای جامعه هدف دارد.

دبیر اجرایی اعتکاف بزرگ جوانان کشور، یکی از ویژگی‌های شاخص این رویداد را حضور همزمان سه نسل عنوان کرد و گفت: در این اعتکاف، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، والدین، جوانان و حتی نوه‌ها در کنار یکدیگر حضور دارند که این موضوع، جلوه‌ای ویژه از پیوند خانوادگی در بستر یک برنامه معنوی است.

پاریابی با تأکید بر رویکرد خانواده‌محور این برنامه افزود: مشارکت سه نسل در اعتکاف، نشان‌دهنده تداوم علاقه خانواده‌ها به فعالیت‌های تربیتی و معنوی و از آثار مثبت فرهنگ اعتکاف در جامعه است؛ الگویی که می‌تواند در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.

وی در تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای معتکفان گفت: بر اساس نیازسنجی انجام‌شده، مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های خانواده، تربیت، مسائل اجتماعی و موضوعات روز طراحی شده و برای گروه‌های دانش‌آموزی، دانشجویی و طلاب نیز برنامه‌های متناسب و متنوعی در نظر گرفته شده است.

مدیر روابط عمومی کانون رهپویان وصال با اشاره به توسعه خدمات ویژه گروه‌های سنی مختلف بیان کرد: در سال‌های گذشته امکان حضور خانواده‌هایی با فرزندان خردسال فراهم نبود، اما امسال با ایجاد مهدکودک و فضاهای اختصاصی مادر و کودک، شرایطی فراهم شده تا مادران بتوانند همزمان با حضور در مراسم اعتکاف، از خدمات ویژه فرزندان خود نیز استفاده کنند.

پاریابی همچنین به نقش اعتکاف در احیای مسجد شهدا اشاره کرد و گفت: این مسجد که در سال‌های ابتدایی از شرایط مناسبی برخوردار نبود، طی ۲۵ سال گذشته و با برکت برگزاری اعتکاف، توسعه یافته و اکنون توانایی میزبانی برنامه‌هایی با ظرفیت چند هزار نفر را دارد.