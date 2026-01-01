پخش زنده
امروز: -
فراخوان آیین عصر شعر ایثار با محوریت گسترش فرهنگ ایثار و شهادت منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: آیین عصر شعر ایثار با هدف پاسداشت مقام شهدا و ایثارگران و تقویت ادبیات متعهد در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت برنامهریزی شده است و شاعران استان و کشور میتوانند آثار خود را به این رویداد ارسال کنند.
محمدحسین زندویان اظهار داشت: شعرهای ارسالی باید با موضوعاتی همچون شهدا و ایثارگران، فرهنگ ایثار و شهادت، دفاع مقدس ۱۲ روزه و اتحاد مقدس سروده شده باشد.
وی ادامه داد: بخش ویژه این آیین به سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اختصاص دارد و شاعران میتوانند در قالبهای مختلف از جمله شعر کلاسیک، نو و نیمایی، سرود، ترانه و تصنیف و همچنین شعر کودک و نوجوان آثار خود را ارائه کنند.
زندویان گفت: علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۱۵ دیماه از طریق فضای مجازی به شماره ۰۹۱۷۹۳۴۹۵۷۵ ارسال کنند و به هفت اثر برگزیده، هدیه و لوح تقدیر اهدا خواهد شد.