اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های رنکینگ کرواسی ۱۵ تا ۲۳ دی در خانه کشتی شهید صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) پویا دادمرز (خوزستان) محمد حسینوند پناهی (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) سجاد عباسپور (مازندران) پویا ناصرپور (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) میثم دلخانی (فارس) عرفان جرکنی (تهران)

۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن نژاد (خوزستان) محمد کمالی (فارس) سید مصطفی رضایی (مازندران)

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم) کیا رستمی (کردستان)

۷۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) علی اسکو (مازندران) اهورا بویری (خوزستان) امیرمهدی سعیدی نوا (قم) امیر عبدی (قم)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) ابوالفضل مهمدی (خوزستان) محمدامین حسینی (خوزستان) محمدرضا مختاری (فارس)

۸۷ کیلوگرم: رسول گرمسیری (خوزستان) جمال اسماعیلی (تهران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی (خوزستان) ناصر علیزاده (مازندران) حمیدرضا بادکان (تهران)

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) فردین هدایتی (مازندران) محمدسروش رنجبر (همدان) علی اصغر دادبخش (مازندران)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده – فرشاد علیزاده – مهدی علیاری– بابک ولی محمدی

مربی ادواری: جواد باقری یکتا (قم)

مشاور بدنسازی: دکتر بهمن میرزایی

آنالیزور: ادیب مهمدی

ماساژور: جمال حق پناه

مربی یوگا: مالک نامی

سرپرست: امید شایگان

روانشناس ورزشی: دکتر حسین سلطانی