به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ آقای مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در آستانه سال نو میلادی و همزمان با ایام میلاد حضرت مسیح (ع) با حضور در منزل شهید آنوشاوان عیوضیان با خانواده این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد. عضو هیئت پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس ارامنه گفت: ارامنه ایران در دفاع از کشور بیش از ۱۰۰ شهید تقدیم وطن کرده‌اند.