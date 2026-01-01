به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۱ دی را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

آی‌پیپر

- کاهش چشمگیر دما در سراسر بریتانیا موجب صدور هشدار درباره افزایش خطر مرگ‌ومیر در میان سالمندان و افراد آسیب‌پذیر شده است. با توجه به پیش‌بینی وزش باد، بارش برف و یخبندان، از رانندگان خواسته شده با نهایت احتیاط در جاده‌ها تردد کنند

دیلی میل

- وزیران در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن، نظام شناسایی الکترونیکی گسترش یابد و این شناسه از زمان تولد برای کودکان صادر شود

دیلی تلگراف

- شبانه محمود اعلام کرده است دولت در برابر قضات اروپایی خواهد ایستاد و با درخواست تازه شمیمه بیگم، معروف به «عروس داعش»، برای بازگشت به بریتانیا مقابله می‌کند

سان

- بر اساس گزارش‌ها، پیش از کریسمس فردی مزاحم دو بار در محوطه باغ‌های کاخ کنزینگتون توسط نیرو‌های امنیتی متوقف شده است

دیلی استار

- پلیس نیجریه در پی شناسایی راننده کامیونی است که خودروی آنتونی جاشوا با آن برخورد کرده بود

دیلی اکسپرس

- اِستر رانتزن از شهروندان خواسته است با نوشتن نامه به اعضای مجلس اعیان مخالف لایحه مرگ با کمک پزشکی، آنان را از درد و رنجی که بیماران در صورت رد این قانون متحمل می‌شوند آگاه کنند

دیلی میرور

- استارمر وعده داده است سال ۲۰۲۶ سالی باشد که شرایط زندگی در بریتانیا به‌طور محسوس رو به بهبود می‌گذارد

تایمز

- دولت در چارچوب برنامه‌های صرفه‌جویی در هزینه‌ها در حال بررسی طرحی است که ممکن است حقوق قانونی برخی والدینِ دارای فرزند با نیاز‌های روانی و رشدی متوسط برای دریافت حمایت‌ها را محدود کند

گاردین

- استارمر در آستانه انتخابات ماه مه تلاش می‌کند با برجسته کردن کاهش هزینه‌های زندگی، روابط پرتنش خود با نمایندگان ناراضی حزب کارگر را بهبود بخشد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های روسیه

«ار-ب-کا»

⁃ در حمله پهپادی ارتش اوکراین به یک کافه و هتل در ساحل دریای سیاه، ۲۴ نفر کشته شدند

⁃ وال‌استریت ژورنال گزارش داد که سازمان سیا اعلام کرد، هیچ نقشی درباره حمله به اقامتگاه پوتین نداشته است.

⁃ ترامپ آرزوی «صلح روی زمین» را مطرح کرد!

«کامرسانت»

⁃ شهردار جدید نیویورک برای نخستین‌بار سوگند خود را بر روی قرآن ادا کرد

⁃ کالاس ادعای حمله به اقامتگاه رئیس‌جمهور روسیه را «بی‌اساس» خواند

«نیزاویسیمایا گازیتا»

⁃ رسانه‌ها: «کشور‌های داوطلب» طرح اعزام تا ۱۵ هزار نیروی نظامی غربی به اوکراین را آماده کرده‌اند

⁃ چین تعرفه‌های سهمیه‌ای تا ۵۵ درصد بر واردات گوشت گاو از چند کشور از جمله آمریکا و استرالیا وضع می‌کند

«راسیسکایا گازیتا»

⁃ رسانه‌ها: آلمان اجرای مرحله نخست یک طرح محرمانه برای شرایط درگیری نظامی را آغاز کرد

⁃ کارداران موقت لتونی، لیتوانی و استونی به وزارت خارجه روسیه احضار شدند

⁃ وزارت دفاع روسیه: سامانه‌های پدافند هوایی طی شب گذشته ۱۶۸ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق روسیه منهدم کردند

«ایزوستیا»

⁃ روزنامه ولت: بریتانیا و فرانسه پیشنهاد اعزام تا ۱۵ هزار نیروی حافظ صلح به اوکراین را داده‌اند

⁃ زاخارووا از آمریکا و اسرائیل خواست از تشدید تنش‌ها پیرامون ایران خودداری کنند

⁃ پنج کودک پس از حمله نیرو‌های مسلح اوکراین به یک کافه و هتل در خورلیِ استان خرسون در بیمارستان بستری شدند

مهمترین عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه الیوم السابع

- رئیس‌جمهور سومالی: ایجاد پایگاه اسرائیلی در سومالی‌لند، جعبه شرارت‌ها را می‌گشاید

- رئیس جمهور با وزیر دفاع و تولیدات نظامی ملاقات کرد

- سومالی‌لند و طرح بازمهندسی دریای سرخ

روزنامه الشروق

- درخواست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش در یمن

- نیرو‌های قبیله‌ای پس از عقب‌نشینی عناصر شورای انتقالی جنوب، کنترل اردوگاهی در حضرموت را به دست گرفتند

- یک مقام آمریکایی احتمال می‌دهد اسرائیل طی روز‌های آینده بازگشایی کامل گذرگاه رفح را اعلام کند

- نتانیاهو: کرانه باختری باید کنترل شود و تشکیل دولت در غزه منوط به خلع سلاح است

- رئیس جمهور سومالی: اسرائیل در تلاش است تا فلسطینی‌ها را به زور در کشور ما اسکان دهد؛ تل آویو مشکل خود را به ما صادر می‌کند و سعی دارد به خلیج عدن برسد

روزنامه الیوم السابع

- طرح دولت برای کاهش بدهی عمومی بر شرایط زندگی شهروندان تأثیر خواهد گذاشت

- رئیس جمهور: مساجد و کلیسا‌ها نقش مهمی در مقابله با چالش‌ها دارند

- بمباران اسرائیل بر غزه همچنان ادامه دارد

- جمعیت غزه طی دو سال ۶.۱۰ درصد کاهش یافته است

- تل آویو مجوز کار ۳۷ سازمان بین‌المللی و امدادی در سرزمین‌های اشغالی را لغو کرد

روزنامه الوفد

- ترامپ و نتانیاهو سال نو را بر ویرانه‌های غزه جشن گرفتند

- تلاش‌های مصر برای کاهش تنش در یمن

- رئیس جمهور آمریکا سال ۲۰۲۵ را به سال جنگ آشکار علیه مطبوعات تبدیل کرد

مهمترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

روزنامه جنگ

- آب شدن یخ روابط پاکستان و هند: دیدار وزیر امور خارجه هند و رئیس مجلس ملی پاکستان در داکا

- تماس تلفنی نخست وزیر پاکستان با ولیعهد عربستان/ گفت‌و‌گو در زمینه وضعیت جاری در منطقه و اعلام حمایت پاکستان از تمامیت ارضی عربستان

- سال ۲۰۲۵ برای پاکستان سال ثبات اقتصادی و توسعه بود: وزیر دارایی پاکستان

- بنیانگذار باینانس: پاکستان می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ جزو رهبران جهانی در زمینه ارز‌های دیجیتالی باشد.

- اظهار نگرانی پاکستان از وضعیت پرتنش در یمن/ اعلام همبستگی با عربستان

- شرکت شل قرار است ظرف ۴ سال آینده ۱۰۰ میلیون دلار در پاکستان سرمایه گذاری کند

- وزیر خارجه پاکستان از ۳ ژانویه تا ۵ ژانویه سفری به پکن برای تقویت مناسبات دوجانبه انجام خواهد داد

خبرگزاری اکسپرس نیوز

- سازمان امور مالیاتی فدرال پاکستان (اف‌بی‌آر) با کاهش قابل‌توجهی در وصول درآمد‌های مالیاتی روبه‌رو شده و در شش‌ماهه نخست سال مالی جاری با کسری ۳۲۱ میلیارد روپیه‌ای مواجه شده است

- انتقاد دوباره فرمانده ارتش پاکستان از حزب تحریک انصاف: رد قاطعانه دستورکار‌های سیاسیِ شخصی و منفعت‌طلبانه امری اجتناب‌ناپذیر است

- تعداد کاربران خدمات مخابراتی در پاکستان به ۲۰۰ میلیون نفر رسید و شمار اشتراک‌های پهن‌باند از ۱۵۰ میلیون فراتر رفت

- ثبت رکورد تاریخی در آمریکا: زهران ممدانی با ادای سوگند بر قرآن، به‌عنوان نخستین شهردار مسلمان نیویورک انتخاب شد

- بحران انسانی در غزه بیش از پیش وخیم شد؛ اسرائیل فعالیت ۳۷ سازمان مردم‌نهاد امدادرسان را ممنوع کرد

خبرگزاری داون نیوز

- هدیه دولت پاکستان به مردم: کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی در این کشور

- تماس تلفنی نخست‌وزیر پاکستان و ولیعهد عربستان/ طرفین درباره وضعیت منطقه گفت‌و‌گو کردند/ در این گفت‌و‌گو بر ضرورت ثبات منطقه‌ای از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی تأکید شد

- آغاز به کار سرویس اتوبوس دوطبقه در کراچی پس از ۶۵ سال

- با وجود اینکه ۸۰۰ هزار کودک از دریافت واکسن محروم ماندند، موارد ابتلا به فلج اطفال در پاکستان در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت

- پاکستان اعلام کرد که سومالی‌لند را به رسمیت نمی‌شناسد و هرگونه طرح احتمالی اسرائیل برای اخراج فلسطینی‌ها از این منطقه را رد می‌کند

- وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن از پیشنهاد پاکستان برای اعزام نیرو به غزه قدردانی می‌کند

مهمترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»

- سخنگوی حکومت افغانستان: سال گذشته ۱۲/۵ میلیارد افغانی به یتیمان، معلولان و زنان بی سرپرست اختصاص داده شد

- گرامیداشت روز جهانی پوشش همگانی بهداشت در کابل

- انتقال ۱۵۵ هزار تن کالا از طریق خطوط آهن

- هماهنگی وزارت امور مهاجرین و دفتر نمایندگی سازمان ملل برای حمایت از بازگشت کنندگان افغان

- آغاز مطالعات آدرس یابی دیجیتالی در ۳۴ استان افغانستان

- نماینده یونیسف: تقویت نظام بهداشتی افغانستان ضروری است

روزنامه دولتی «شریعت»

- کمیسیون تدارکات ملی افغانستان ۲۹ طرح را به ارزش ۱۸/۵ میلیارد افغانی تایید کرد

- چهره سیاسی پاکستان: پاکستان در امور افغانستان مستقل، دخالت نخواهد کرد

- حکومت افغانستان از دستاورد‌های مهم در عرصه سیاست خارجی و تحولات داخلی خبر داد

- امسال ۲۲ تن زعفران افغانستان صادر شد

- وزارت بهداشت و درمان افغانستان ۴۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی ایجاد کرده است

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»

- نماینده سابق پاکستان: رها کردن افغانستان همانند تنها گذاشتن بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه است

- روسای جمهور روسیه و تاجیکستان در مورد افغانستان گفت‌و‌گو کردند

- طالبان، واژه‌های فارسی و ازبکی را از تابلوی دانشگاه سمنگان کنار گذاشت

- طالبان: افراد گیرمانده در سیلاب در استان فراه نجات یافتند

وبسایت روزنامه «هشت صبح»

- درانی: پاکستان باید نقش برادر بزرگتر را در قبال افغانستان ایفا کند

- ذبیح الله مجاهد: در یک سال گذشته ۱۷ مدرسه علوم دینی در افغانستان ایجاد شد

- طالبان در هرات انتشار تصاویر زنده جان را ممنوع اعلام کرد

- ۹ کانتینر حامل کالا‌های کمکی سازمان ملل به سوی مرز «تورخم» حرکت کرد

- بیش از ۱۰ میلیون نفر در افغانستان از حمایت‌های کشاورزی بهره‌مند شدند