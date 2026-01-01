پخش زنده
بیاحتیاطی در نگهداری ظرف بنزین، اتاق بهار خواب خانه را به آتش کشید و جان مالک را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی و اعلام گزارش از آتش سوزی یک خانه ویلایی در بلوار شهید افتخاری این شهر گفت: به سرعت سه خودروی اطفایی و آبرسان به همراه ۱۱ آتش نشان و افسر ارشد به محل حادثه اعزام شدند.
شهرام مومنی افزود: به محض رسیدن تیمهای عملیات آتش نشانی؛ حجم شعلههای آتش در قسمت بهار خواب یک باب منزل مسکونی مشاهده میشد که نیروهای آتش نشانی سریعا نسبت به مهار و پیشگیری از گسترش آتش اقدام کردند.
وی با بیان اینکه بر اثر این آتش سوزی مردی حدودا ۳۵ ساله بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست داد گفت: با توجه به کشف ظرف ۴ لیتری حاوی بنزین، مشخص شد علت حادثه انتشار بخارات بنزین در داخل اتاق بهار خواب و رسیدن بخارات منتشره به جرقه حاصل از کبریت، فندک و مانند آن است.