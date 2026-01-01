به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پورعباسی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با محور قرار دادن علوم و فناوری‌های شناختی، خواستار ایجاد نظامی پیش‌بین، پیش‌گیرانه و مشارکتی در حوزه‌های مختلف سلامت از جمله سلامت شناختی شد و تأکید کرد: بدون ایجاد بانک‌های ملی داده و توسعه هوش مصنوعی بومی، وابستگی دیجیتال اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

به گفته او، در این چشم‌انداز، همگرایی فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، پوشیدنی‌های هوشمند و دانش‌های اومیکس، امکان ارائه خدمات غربالگری، پایش و توانبخشی شناختی در مقیاس ملی را فراهم می‌آورد.

پورعباسی از سیاست‌گذاران و متخصصان کشور‌های اسلامی در حال توسعه خواست تا با سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌های داده‌ای و توسعه نوآوری‌های بومی و همچنین توسعه تبادلات و همکاری‌های فناورانه، کشور‌های اسلامی را به قطب فناوری‌های سلامت شناختی در منطقه تبدیل کنند.

گفتنی است دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی پزشکی امامیه (IMI) هفته اول دی‌ماه در شهر مقدس کربلا میزبان جامعه جهانی سلامت بوده و شرکت‌کنندگان این گردهمایی بین‌المللی را نمایندگان جامعه مدنی و نهاد‌های سیاست‌گذاری سلامت، مقامات دولتی، متخصصان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه از سراسر جهان تشکیل دادند.