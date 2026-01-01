پخش زنده
پیمان جبلی: رسانه ملی با پرچمداری روایت اقتدار و ایستادگی ملت ایران، توجه ویژهای به بازنمایی هویت دینی در تولیدات رسانهای دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ رئیس رسانه ملی در سفر به قم و در دیدار با تولیت آستان حضرت معصومه (س) با تأکید بر نقش تعیینکننده رسانه در معادلات امروز، گفت: دفاع مقدس ۱۲روزه اقتدار جمهوری اسلامی را بر همگان آشکار کرد و رسانه ملی با تمرکز بر روایت قدرت و بازخوانی هویت دینی و فرهنگی، این پیروزی و مسیر تکامل انقلاب اسلامی را در تولیدات خود دنبال میکند.
جبلی با اشاره به وقایع رخداده در یک سال گذشته، خاطرنشان کرد: هر چه بیشتر از حیات نظام میگذرد، نظام و انقلاب بیشتر به سمت تکامل حرکت میکند و در راه تکامل و پیشرفت با افقها و چالشهای جدیدی هم مواجه میشود.
وی گفت: در جنگ ۱۲روزه قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی برای همگان روشن شد و نظام اسلامی اقتدار خود را به نمایش گذاشت و از این جنگ سربلند بیرون آمد.
رئیس رسانه ملی تصریح کرد: دشمن تصور میکرد که انفکاک بین مردم و نظام ایجاد شده است و میتواند به کشورمان حمله کند؛ حال آنکه بخشی از این خطای محاسباتی، متأثر از روایتسازیهای نادرستی بود که بهصورت آگاهانه یا ناخواسته از درون مخابره شد و دشمن را دچار توهم امکان آسیب رساندن به جمهوری اسلامی ایران ساخت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تعمیق توجه به مؤلفههای هویتی در تولیدات رسانهای اظهار کرد: هویت دینی و فرهنگی، بنیادیترین مؤلفه هویت ایرانیان است؛ بازگشت آگاهانه به هویت دینی و اهتمام به بازنمایی شایسته آن، از مهمترین ضرورتهایی است که در پرداخت حرفهای و اثربخش رسانهای مدنظر است.
وی در ادامه افزود: ما خود را خادمان رسانهای مردم و در پناه عنایات کریمه اهلبیت (س) و حضرت امام رضا (ع) میدانیم و امیدواریم به فضل و برکت اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، بتوانیم بیش از پیش در مسیر تولید و گسترش برنامههای ناظر بر هویت دینی و فرهنگی ملت ایران گام برداریم.
رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به پیگیریها برای تولید سریال در زمینه زندگی حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: مراحل بازنویسی فیلمنامه این مجموعه نمایشی به اتمام رسیده و امیدواریم با آغاز فرایند تولید، بتوانیم ادای دین شایستهای به ساحت بانوی کرامت داشته باشیم.
رئیس رسانه ملی در این دیدار مفتخر به نشان خادمی حرم بانوی کرامت شد.
علیرضا کیخا، معاون امور استانهای رسانه ملی؛ احمد پهلوانیان، مدیرکل صداوسیمای قم؛ محمدحسین کشکولی، مدیر شبکه قرآن و معارف سیما و حسین قرایی، مدیرکل روابطعمومی رسانه ملی دکتر جبلی را در این سفر همراهی می کنند.