به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ وی در دیدار رئیس رسانه ملی گفت: توجه به ابعاد مختلف هویت دینی و ملی ایران از رسالت‌های مهم رسانه ملی است که باید به آن بیش از پیش اهتمام شود؛ پیام‌رسانی صحیح در قالب توجه به ابعاد هویت دینی و ملی وظیفه مهمی است که باید در شرایط امروز به آن توجه شود.

تولیت حرم مطهر با تأکید بر اینکه در زمینه خطای محاسباتی دشمن در رسانه باید برنامه‌های تبیینی بیشتری ساخته شود، افزود: اینکه چطور دشمن به آن دچار شد و به حریم ایران اسلامی حمله کرد، باید تبیین شود.

آیت الله سعیدی گفت: غیرت دینی جوهره هویت ایرانیان است که در برحه‌های حساس در دهه‌های گذشته، نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرده است.



وی افزود: این جوهره از تعالیم دینی و قرآنی و موضوعات مورد تأکید امامین انقلاب است و باید آن را در کشور تقویت کرد؛ روحیه مقاومت و ایستادگی رمز پیروزی کشورمان است.

تولیت حرم حضرت معصومه (س) با اشاره به لزوم هوشیاری و آمادگی در برابر فریب‌ها و حیله‌های دشمن، گفت: توطئه‌های بیش از دو دهه‌ای دشمن نشان می‌دهد که امروز هم سعی دارد با تبلیغات رسانه‌ای در کشور غفلت ایجاد کند؛ باید تدبیر و آمادگی کامل، توان رسانه‌ای و روایت‌سازی را در این جهت قرار دهیم که دشمن به دنبال آسیب رساندن به ایران اسلامی و در صدد ضربه زدن به کشورمان است.