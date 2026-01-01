پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر ظرفیتهای بالای ورزشی استان گفت: تقویت زیرساختها و حمایت مؤثر از استعدادهای جوان ورزشی به خواستهای فراگیر در میان مردم و جامعه ورزش استان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی افزود: آذربایجانغربی سابقهای درخشان در پرورش ورزشکاران مستعد، بهویژه در رشته والیبال دارد و این ظرفیت میتواند با حمایت هدفمند، به موفقیتهای بزرگتری در سطح کشور و حتی عرصههای بینالمللی منجر شود.
او اضافه کرد: انتظار میرود با همراهی فدراسیون والیبال، روند توسعه زیرساختهای ورزشی در استان شتاب بیشتری بگیرد و زمینههای لازم برای شکوفایی استعدادهای جوان فراهم شود تا توانمندیهای ورزشی استان بهصورت گسترده معرفی شود.
در ادامه این دیدار، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال، با اشاره به لزوم توجه توأمان به ورزش همگانی و قهرمانی، از آمادگی کامل فدراسیون برای تعامل و همکاری عملی با مسئولان آذربایجانغربی خبر داد و گفت: برگزاری رقابتهای سطح بالا، دورههای آموزشی تخصصی و اجرای برنامههای توسعهمحور در دستور کار فدراسیون قرار دارد.
در پایان این نشست، طرفین بر تقویت همکاریهای مشترک برای ارتقای زیرساختهای ورزشی استان و فراهم کردن بستر لازم جهت حضور موفق ورزشکاران آذربایجانغربی در مسابقات ملی و بینالمللی تأکید کردند.